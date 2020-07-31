يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
"الخليج 365" من بيروت: بعد عزل بلدة الحلانية في منطقة بعلبك البقاعية بسبب تزايد عدد إصابات كورونا فيها، طمأن الفنان اللبناني عاصي الحلاني متابعيه على صحته وصحّة عائلته. خاصة أنه من المعروف قضائه مع زوجته كوليت وأولاده ماريتا والوليد ودانا العطلة الصيفية في مزرعته في الحلانية.
وفي التّفاصيل، غرّد المغني اللبناني عبر تويتر قائلاً:" اتشكر كل المحبين الذين اتصلوا للاطمئنان عني وعن عائلتي نحن بخير الحمدلله حالياً متواجدين في الحلانية مع احبائنا واهلنا ال الحلاني ملتزمين بالحجر المنزلي حسب ارشادات وزارة الصحه."
وتابع:" نسأل الله الشفاء لجميع المرضى على أمل ان تكون الأيام المقبلة افضل من سابقاتها علينا جميعاً ."
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يكشف عن حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.