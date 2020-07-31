عاصي الحلاني يكشف عن حالته الصحية

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"الخليج 365" من بيروت: بعد عزل بلدة الحلانية في منطقة بعلبك البقاعية بسبب تزايد عدد إصابات كورونا فيها، طمأن الفنان اللبناني عاصي الحلاني متابعيه على صحته وصحّة عائلته. خاصة أنه من المعروف قضائه مع زوجته كوليت وأولاده ماريتا والوليد ودانا العطلة الصيفية في مزرعته في الحلانية.

وفي التّفاصيل، غرّد المغني اللبناني عبر تويتر قائلاً:" اتشكر كل المحبين الذين اتصلوا للاطمئنان عني وعن عائلتي نحن بخير الحمدلله حالياً متواجدين في الحلانية مع احبائنا واهلنا ال الحلاني ملتزمين بالحجر المنزلي حسب ارشادات وزارة الصحه."

وتابع:" نسأل الله الشفاء لجميع المرضى على أمل ان تكون الأيام المقبلة افضل من سابقاتها علينا جميعاً ."

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