شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ الجمهور بعيد الأضحى: كل عيد وإحنا سند لبعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة الكبيرة يسرا، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنية أن يكون عيد خير على مصر وأهلها وأن نكون سندا بعضنا لبعض.

وكتبت يسرا، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "عيد أضحى مبارك.. كل سنة ومصر وأهلها والأمة العربية بألف خير.. كل عيد وإحنا سند بعض وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".



يسرا

كما حرصت مريم منيب، ابنة النجم الراحل عامر منيب، على التهنئة بالعيد، حيث نشرت صورة جمعتها بوالدها الراحل، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنتو طيبين.. عيد أضحى سعيد".





كما هنأ الفنان الشاب حسنى شتا، الشعب المصرى، قائلا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "عيد أضحى سعيد وكل سنة وأنتم طيبين، بحب أتواصل مع الناس اللى بتحبنى، مع إن اللى بيتقال لازم متقربش من الناس وماتعملش لايكات ولا تعلق بكومنت علشان ديه من تفاصيل النجومية، ولازم يكون فيه مسافه وحواجز بينك وبين الناس".

وتابع شتا: "الله يرحم لما كان حد بيقولك إنت موهوب بتبقى عاوز تعيط من الفرحة.. يا أخى ملعونة النجومية اللى فيها كبر وتعالى على الناس، اللى هى أصلا سبب شهرتك وسعرك"، مستعينا بمقولة الإمام الشافعى رحمه الله: "‏التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام".

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