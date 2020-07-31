شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى وأحمد رزق وعمر الشناوى يهنئون جمهورهم بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة هالة صدقي والنجم أحمد رزق وعمر الشناوي ، الأمة العربية والإسلامية بقدوم عيد الأضحى المبارك، متمنين للشعب المصري الصحة والسلامة.





وشارك الفنانة هالة صدقي متابعيها وجمهورها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها، حيث علقت قائلة :"كل سنة وكلنا بألف خير يارب"، فيما نشر الفنان أحمد رزق صورة له عبر انستجرام أيضا معلقا :" كل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا".





من جانبه، شارك الفنان عمر الشناوي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو مع ابنه معلقا :"سنسن بيعيد عليكم كل سنة وأنتم بألف صحة وسلامة".

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كما هنأت النجمة منى زكى الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها "عيد أضحى مبارك كل سنة وأنتم طيبين".

وحرص مئات المسلمين فى العديد من البلاد حول العالم فى العراق وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا والعديد من البلاد الأخرى، على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع والميادين، وذلك بالرغم من المخاوف المرتبطة بتفشى فيروس كورونا المستجد، وارتدى المصلون الكمامات الواقية، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل.