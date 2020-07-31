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ناهد السباعى وسميرة سعيد ومحمد عبد الرحمن يهنئون المسلمين بعيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت ناهد السباعي والفنانة سميرة سعيد والنجم محمد عبد الرحمن، الأمة العربية والإسلامية بقدوم عيد الأضحى المبارك، متمنين للشعب المصري الصحة والسلامة.

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وشاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لها معلقة عليها :" كل سنة و انتم طيبين وبخير وسعادة وراحة بال".

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من جانبها، نشرت النجمة سميرة سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لها معلقة عليها :" عيد مبارك.. كل سنة وانتم بخير"، فيما نشر الفنان محمد عبدالرحمن صورة عبر حسابه الرسمي على انستجرام معلقا :" كل سنة وانتم طيبين.. عيد أضحى سعيد".

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سميرة سعيد
سميرة سعيد

 

كما هنأت النجمة منى زكى الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها "عيد أضحى مبارك كل سنة وأنتم طيبين".

وحرص مئات المسلمين فى العديد من البلاد حول العالم فى العراق وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا والعديد من البلاد الأخرى، على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع والميادين، وذلك بالرغم من المخاوف المرتبطة بتفشى ، وارتدى المصلون الكمامات الواقية، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل.

 

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