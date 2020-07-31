شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. محمد صبحى فى العيد بكوميديا "أنا والنحلة والدبور" عن المرأة والرجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعرض اليوم النجم محمد صبحى آخر مسرحياته الكوميدية "أنا والنحلة والدبور" تأليف الكاتب أيمن فتيحة والذي يتناول فيها القضية الأزلية بين المرأة والرجل بشكل كوميدي ينتصر فيها للمرأة دون تشويه الرجل ويمنحها حقوقها بطريقة كوميدية تتضمنها أحداث العمل المسرحى الجديد الذي سيشاهده الجمهور في المنازل، حيث ستعرض المسرحية عرضها الأول تليفزيونيا الساعة العاشرة مساء علي قناة ten .

يشارك النجم محمد صبحى البطولة كوكبة من النجوم الكبار والشباب والأطفال فالنجم القدير عبد الرحيم حسن يقدم شخصية الدكتور مفيد بخفة ظل لا مثيل لها فى الأداء، ويمتلك أيضا من الكاريزما ما يؤهله لرسم البسمة بمجرد ظهوره على المسرح بدون كلام، أما الفنانة سماح السعيد فتتألق كعادتها فهى ممثلة شاملة تقدم التراجيديا والكوميديا بنفس النجاح ومفاجأة العرض الفنان حازم القاضى، الذى يمنحه الفنان محمد صبحى البطولة ليؤكد على نجوميته كفنان شاب موهوب ننتظره فى السينما والدراما متألقا كما المسرح أما الفنانة ميرنا زكرى هى فاكهة العرض والموهوبة فى تقديم الكاراكتر فبعد لفتها الانتباه فى مسرحية " خيبتنا " بما تفجره من ضحك بمشاركة الفنان محمد صبحي تعيد لفت الانتباه مرة أخري في مسرحية " أنا والنحلة والدبور " في شخصية " تفيدة " التي رسمها لها المخرج لتشكل ثنائى كوميدى مع زوجها " مفيد " الفنان عبدالرحيم حسن وتقدم الفنانة الشابة ياسمين حامد دور الخادمة وبرغم أنه دور مساحته صغيرة لكنها أيضا لها حضور علي المسرح مثل باقي الممثلين .

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مسرحية انا والنحلة والدبور

مسرحية " أنا والنحلة والدبور " تقدم قضية المرأة، من جميع وجوهها كقضية إنسانية واجتماعية ومجتمعية فيكشف بالكوميديا ما تتعرض له المرأة من أشكال الظلم والاستغلال والقهر والعنف وما تعانيه من أنواع التمييز الجنسي والقانوني في سائر مجالات الحياة ليؤكد في نهاية العرض وبشكل غير مباشر بأنه من المحال أن يتقدم نصف المجتمع دون نصفه الآخر ومساعي التنمية الاجتماعية يجب أن تتجه إلى تنمية الجنسين على قدم المساواة.

( أنا والنحلة والدبور ) هى آخر مسرحيات النجم محمد صبحي قبل جائحة الكورونا والتي افتتحها بمسرحه الثاني الجديد بمدينة سما سنبل وهي من إخراجه وبطولته وتأليف أيمن فتيحة وبمشاركة سماح السعيد وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي وميرنا زكري وياسمين حامد والطفلين بيلار سامي وعبدالرحمن محمود.