شكرا لقرائتكم خبر عن خروف العيد بطل فى السينما المصرية.. اعرف أول ظهور ليه فى أى فيلم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يا ليلة العيد آنستينا وجددتى الأمل فينا .. هلالك هل لعنينا فرحناله وغنينا" من منا يستطيع أن ننسى تلك الكلمات التى اعتدنا على سماعها فى كل ليلة عيد، وأصبحت مظهرا أساسيا من مظاهر العيد لدينا، فتلك الأغنية التى غنتها كوكب الشرق أم كلثوم كانت من فيلم دنانير الذى عرض للمرة الأولى عام 39، وعندما قدمت تلك الأغنية مرة أخرى أمام الملك فاروق الذى أنعم عليها بوسام الكمال ليصبح لقبها صاحبة العصمة، وفى الحقيقة لم تكن تلك الأغنية أو ذلك الفيلم هو الوحيد الذى احتفل بالعيد وخاصة عيد الأضحى ومراسمه من ذبح الأضحية وغيرها، فهناك العديد من الأفلام السينمائية التى تناولت تلك الظاهرة على مر الزمان.

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ويعد أول فيلم ظهر فيه مراسم عيد الأضحى وخروف العيد هو فيلم " أبو حلموس" عام 47، والذى قام ببطولته كلا من نجيب الريحانى وعباس فارس وزوزو شكيب ، حيث نجد خلال أحداث الفيلم شحاتة افندى الذى جسده الفنان الراحل نجيب الريحانى كان يعمل محاسبا فى وقف دائرة الأزمرلى باشا وكان ناظر ذلك الوقف يقوم بالتزوير فنجده فى إحدى المشاهد يبالغ فى مصاريف طعام ونظافة خروف العيد الذى سيتم ذبحه فى عيد الأضحى ، كما ظهرت مراسم عيد الأضحى أيضا فى فيلم " حياة أو موت " الفنان الراحل عماد حمدى ، حيث تظهر ابنته متأثرة للغاية عند سماعها لصوت الخروف وكانت فرحة جدا حيث ظنت أن والدها قد أحضر ذلك الخروف للإحتفال بالعيد ، ولكنها صدمت عندما علمت أنه خروف الجيران.

وفى فيلم "همام فى أمستردام" للنجم محمد هنيدى وأحمد السقا ، ظهر كذلك مشهد فى بداية الفيلم يضم مظاهر الإحتفال بعيد الأضحى المبارك ، حيث تضمن المشهد صلاة العيد ووجبة الإفطار وتجمع الأسرة كلها فى المنزل وكذلك تقديم التهنئة ، وايضا حلق فروة خروف العيد ، ويعد من أشهر الأفلام فى السينما المصرية التى تحتوى على مظاهر عيد الأضحى هو فيلم " بوحه " والذي قام ببطولته الفنان محمد سعد ، حيث جسد دور شاب يبحث عن حقه ، فقادته الظروف للعمل فى إحدى المذابح وبدوره ذهب لذبح إحدى الخرفان فى صباح عيد الاضحى ولكنه لم يمتلك خبرة فى ذبحها وخلال مشهد كوميدى قد حفر فى أذهاننا يستعرض الفيلم ذبح خروف العيد.