شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بسجن مطرب راب بريطانى 24 عاما بتهمة اغتصاب 4 نساء فى أعنف سلوك جنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حُكم على عازف الموسيقى البريطانى "سولو 45"، بالسجن 24 عاما بتهمة اغتصاب أربع نساء، وذلك فى قرار حاز اهتماما واسعا، فيما قالت الشرطة إنه من بين أكثر السلوكيات الجنسية عنفا، وأدين مغنى الراب، واسمه الحقيقى آندى أنوكى، بـ30 تهمة، بما فى ذلك 21 حالة اغتصاب، و5 تهم بالسجن الكاذب.

وزعم أنوكى، أن أفعاله العنيفة، الإيهام بالغرق والاستجواب والاعتداء على ضحاياه واغتصابهن، كانت جزءا من لعب الأدوار بالتراضى، لكن هيئة محلفين فى محكمة بريستول كراون، بجنوب غرب إنجلترا، أدانته فى مارس بالاتهامات كلها، باستثناء واحدة.

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وقال القاضى ويليام هارت، الذى حكم عليه اليوم الخميس، إن أنوكى "لم يكن لديه أى تعاطف" مع النساء اللواتى أساء إليهن، فيما قالت مفتشة المباحث ليزا سيمبسون، من شرطة آفون وشرطة سومرست، إن جرائم أنوكى كانت "بعض أكثر السلوك الجنسى عنفا" التى شهدتها القوة، وأضافت "لا يمكننا البدء فى فهم ما مرت به كل ضحية"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وكان أنوكى، البالغ من العمر 33 عاما، متعاقدا مع شركة أيلاند ريكوردز، وكان جزءا من مجموعة بوى بيتر نو، وقال القاضى إن "أيًا من أعضاء "بوى بتير نو" الآخرين، لم يعرفوا جانبكم المظلم ولا يتلوثون بأى شكل من الأشكال بأفعالكم السيئة التى تم تنفيذها بطريقة خاصة ومخفية"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".