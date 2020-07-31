شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وراغب علامة ورشا مهدى ومايا دياب يهنئون متابعيهم بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نجوم مصر والعالم العربى، تهنئة متابعيهم وجمهورهم والمسلمين حول العالم بعيد الأضحى، معربين عن تمنياتهم بأن يكون العيد مختلفا ومميزا ويحمل الخير.

ومن جهتها احتفلت الفنانة رشا مهدى، بالعيد عبر نشر صورة سيلفى لها، وعلقت "سيلفى العيد كل سنة وأنتم وكل حبايبكم طيبين وحلوين ومتجمعين وبخير وصحة وسعادة".



رشا مهدى

Advertisements



رشا

فيما غرد الفنان الكبير أمير كرارة عبر حسابه بتويتر "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد على كل أخواتى وحبايبى وعلى الأمة الإسلامية والعربية جميعاً".



أمير كرارة

فيما هنأ الفنان راغب علامة جمهوره عبر تويتر، وقال "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتقدم من جميع أحبائى وأصدقائى وأقاربى بالتهنئة بهذه المناسبة راجياً للجميع الصحة والعافية، إلهى... العالم كله ينتظر رحمتك يا رحمَن يا رحيم كل عام وأنتم بخير ".



راغب علامة

فيما قالت الفنانة مايا دياب: "كلنا بحاجة لعيد وشوية أمل وفرح.. انشالله هالعيد يعطينا خير للأيام لي جايي.. ينعاد على الجميع بظروف أحسن.. وما تنسوا تلتزموا بالحجر المنزلي، العيد مع العيلة أجمل".



مايا دياب

وحرص مئات المسلمين فى العديد من البلاد حول العالم فى العراق وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا والعديد من البلاد الأخرى، على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع والميادين، وذلك بالرغم من المخاوف المرتبطة بتفشى فيروس كورونا المستجد، وارتدى المصلون الكمامات الواقية، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل.