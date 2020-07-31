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شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تهنئ جمهورها بحلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة منى زكى الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها "عيد أضحى مبارك كل سنة وأنتم طيبين".
وهنأ نجوم مصر والعالم العربى جمهورهم والمسلمين من كل أنحاء العالم بعيد الأضحى، معربين عن تمنياتهم بأن يكون متابعيهم بخيرخلال احتفالات عيد الأضحى.
ومن جهتها قالت الفنانة منة شلبى فى تغريدة عبر حسابها بتويتر "عيد أضحى سعيد كل عام وأنتم بخير وبكل الصحة والعافية والسعادة".
فيما غردت الفنانة اللبنانية يارا: "صباح العيد عيدكم مبارك وخير عليكم وصحة وسلامة وأمان وراحة بال وكل شىء حلو يا رب، ويومكم رائعإن شاء الله".
وحرص مئات المسلمين فى العديد من البلاد حول العالم فى العراق وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا والعديد من البلاد الأخرى، على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع والميادين، وذلك بالرغم من المخاوف المرتبطة بتفشى فيروس كورونا المستجد، وارتدى المصلون الكمامات الواقية، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل.
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