بصورة مع جزار وخروف.. رامز جلال يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشر الفنان رامز جلال، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تهنئة لجمهوره بعيد الأضحى المبارك. ويظهر رامز في الصورة يركب فوق ظهر الخروف، بينما في الخلفية جزار معه سكينة يجري. وكتب رامز في تعليقه على الصورة "كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكوا يارب، ودايما بصحة وسعادة اللهم آمين يا رب". جدير بالذكر أن رامز جلال واصل في رمضان المنقضي تقديم برامج المقالب، وظهر ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي تم عرضه على قناة MBC مصر.

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