راغب علامة: "إلهي العالم كله ينتظر رحمتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: حرص الفنان اللبناني راغب علامة، على تهنئة جمهوره والأمة العربية بعيد الأضحى المبارك، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك". ونشر صورة له، معلقًا "بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم من جميع أحبائي وأصدقائي وأقاربي بالتهنئة بهذه المناسبة راجياً للجميع الصحة والعافية". Advertisements وتابع "إلهي.. العالم كله ينتظر رحمتك يا رحمَن يا رحيم‏ كل عام وأنتم بخير". جدير بالذكر أن شهر أبريل الماضي، شهد طرح راغب علامة أغنيته الجديدة "أنتو أملنا"، للتوعية ضد فيروس كورونا، كلمات نزار فرنسيس، ألحان جان ماري رياش، والكليب من إخراج سامي صعب.

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