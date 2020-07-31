محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: يشارك الفنان نيقولا معوض في تقديم الموسم الجديد من برنامج "قعدة رجالة"، بمشاركة الفنان خالد سليم والفنان السوري قيس الشيخ نجيب، والبرنامج من إخراج هيثم عزو. ونشر نيقولا صورة له بصحبة سليم ونجيب في أول إطلالة لهم من كواليس التصوير، وأخرى تجمعه بالمخرج هيثم عزو. من ناحية أخرى، يستكمل نيقولا تصوير مسلسل "خيط حرير" إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج إبراهيم فخر، بطولة مي عز الدين، نيقولا معوض ونخبة من الممثلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيقولا معوض وخالد سليم وقيس الشيخ نجيب يقدمون "قعدة رجالة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.