محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، أمس الخميس 30 يوليو، فيلم "الغسالة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، وهو الفيلم الأول الذي يتم طرحه منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
الفيلم حقق في أول أيام عرضه إيراد قُدر بـ166 ألفًا و763 جنيهًا.
"الغسالة" عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، وتظهر الفنانة شيرين رضا كضيفة شرف في الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات "الغسالة" تقترب من 200 ألف جنيه في يومه الأول بـ"السينمات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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