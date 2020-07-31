فيديو.. أصالة تسجل أكثر من 200 ألف مشاهدة بأغنية "أتحبني" على "يوتيوب"

سجلت الفنانة أصالة أكثر من 200 ألف مشاهدة بأغنية "أتحبني"، وذلك في أقل من يوم على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: العالية ألحان :راكان توزيع : هشام السكران، ويقول مطلعها "إتحبّني ؟! ما قلتهالك من فضول سؤال وْ تحتـه ألف خط ٍو إنـتِـبـه عَلّم جوابك في حضوري وش يقول وْيوقف لكل حرف معاي وْ يحسِبه".
يذكر أن أصالة قد طرحت مؤخراً كليب أغنية "الحب والسلام" عبر "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان:محمد رحيم، توزيع:هاني محروس.
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