في أقل من 24 ساعة.. رامي صبري يتخطى الـ 800 ألف مشاهدة بأغنية "خطيرة" على "يوتيوب"

سجلت الأغنية الجديدة "خطيرة" للفنان رامي صبري أكثر من 800 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة على طرحها، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان:رامي صبري، توزيع:جلالالحمداوي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".
يذكر أن رامي قد طرح مؤخراً أغنية "فرصة تانية"، والتي طُرحت كـتتر غنائي للمسلسل الرمضاني "فرصةتانية"، ولحنها:مدين، وقام بتزيعها موسيقياً:نادر حمدي، وحققت نجاح جماهيري واضح بين باقي التترات الغنائية، بالإضافة إلى نجاح أغنيته "حياتي مش تمام" التي سجلت أكثر من 15 مليون عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.
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