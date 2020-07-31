احتل الهضبة عمرو دياب بكليب أغنية "يابلدنا ياحلوة"، قائمة الأكثر مشاهدة لليوم الثاني على التوالي من طرحها، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
كسرت الأغنية حاجز المليون مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنيةمن كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج:طارق العريان.
تضمن الكليب تصوير عدة مناطق مميزة من محافظات مصر المختلفة، مع ذكرمحافظات"بور سعيد، الشرقية، والإسكندرية،..وغيرهم" في الأغنية، مماأضاف للكلمة صوت وصورة مميزتين.
يذكر أن أحدث آخر أنشطة عمرو دياب الفنية كانت من خلال ألبوم"سهران"، الذي طرحه في شهر فبراير الماضي، ضم 16 أغنية منهم"هيعيش يفتكرني، سهران،مكانك في قلبي، مهرجان، روح".
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي..عمرو دياب يتصدر يوتيوب بأغنية "يابلدنا ياحلوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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