فن ومشاهير

فرقة الخان تحيي حفل موسيقى عربية بساقية الصاوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

حفل موسيقى عربية جديد تحييه فرقة الخان على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك مساء الأحد المقبل  الموافق 9 أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساءً.

 

تأسست فرقة الخان عام 2014 لتساهم فى إحياء التراث القديم والحديث ولذلك أطلق

Advertisements
عليها اسم (فرقة الخان) وتعنى المحل أو المكان، وتتميز فرقة "الخان" بإيقاعاتها الموسيقية العربية.

 

ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها

بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

 

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرقة الخان تحيي حفل موسيقى عربية بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا