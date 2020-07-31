فرقة الخان تحيي حفل موسيقى عربية بساقية الصاوي

حفل موسيقى عربية جديد تحييه فرقة الخان على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك مساء الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساءً.
تأسست فرقة الخان عام 2014 لتساهم فى إحياء التراث القديم والحديث ولذلك أطلق
ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليهابيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.
وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.
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