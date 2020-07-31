فرقة الخان تحيي حفل موسيقى عربية بساقية الصاوي

حفل موسيقى عربية جديد تحييه فرقة الخان على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك مساء الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساءً.

تأسست فرقة الخان عام 2014 لتساهم فى إحياء التراث القديم والحديث ولذلك أطلق

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عليها اسم (فرقة الخان) وتعنى المحل أو المكان، وتتميز فرقة "الخان" بإيقاعاتها الموسيقية العربية.

ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها

بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.