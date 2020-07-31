كوكب الشرق تقدم حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تقدم ساقية عبد المنعم الصاوي حفل كوكب الشرق أم كلثوم الخميس 6 من أغسطس، تطل فيه الست فى حفلتين متتاليتين فى تمام السادسة والثامنة مساءً، وذلك على مسرح النهر.

ومن المقرر أن تغنى فيهما هذه "ألف ليلة وليلة" و"ظلمنا الحب"، وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل

شهر.

ويشار إلي أن تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% وإجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية أن تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.