تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض " فركش لما يكش "على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، في عيد الأضحى المبارك، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، مع كامل الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة ، لضمان سلامة جميع الحضور. وزارة الصحة ، لضمان سلامة جميع الحضور. Advertisements يذكر أن العرض يقدم قصة النمر "فركش"، الذي يعاني حالة من الكسل والغرور وعدم الإهتمام بالعمل وممارسة ، وبات هذا النمر لا يأكل ولا يلعب مع زملائه من شدة غروره، إلى أن هجره أصدقاءه، ومضوا في حياتهم، وتهدف المسرحية لنشر قيم التعاون والمحبة. الرياضة ، وبات هذا النمر لا يأكل ولا يلعب مع زملائه من شدة غروره، إلى أن هجره أصدقاءه، ومضوا في حياتهم، وتهدف المسرحية لنشر قيم التعاون والمحبة. الجدير بالذكر أن مسرحية "فركش لما يكش"، إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، تأليف وإخراج شوقى حجاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل عرض"فركش لما يكش"في عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.