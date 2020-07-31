اوركسترا حياة يحيي حفلاً غنائياً بساقية الصاوي

يحيى فريق "أوركسترا حياة" حفل موسيقي غنائي في ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك على مسرح النهر مساء الأحد الموافق 30 من أغسطس، في تمام الساعة الساعة السابعة.

" أوركسترا الحياة " يضم مجموعة من الأصوات الشبابية بقيادة الدكتورة أمل جمال، ويقدم الفريق مجموعة منوعة من الأغانى القديمة والحديثة.

بدأت فكرة "أوركسترالحياة " -

التي تعد الأوركسترا الأكبر في الوطن العربي - كما ذكرت الدكتور أمل جمال مع مسابقة "إبداع" في 2014 ، بـ50 عازفا، حتى وصلت في هذا العام الي 525 عازف ومطرب وكورال من شباب الجامعات الخاصة والحكومية من مختلف المدن والمحافظات.

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ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.