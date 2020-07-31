نجيب محفوظ يعود لاستقبال زواره عقب عيد الأضحى

يبدأ مركز إبداع ومتحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، بتكية محمد بك أبو الدهب بشارع التبليطة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في استقبال زائرية عقب إجازة عيد الأضحي المبارك، بعد اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية للزائرين والعاملين.

يعد متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ من المتاحف المهمة التي افتتحت خلال عام 2019، وتوثق لسيرة أديب نوبل، يضم المتحف طابقين الأول ويضم عدد من المكتبات منها مكتبةعامة، مكتبة النقد الأدبي،

مكتبة الفنون والآداب، مؤلفات نجيب محفوظ، مكتبة سمع بصرية وتضم عددا من المؤلفات بصيغة pdf، بالإضافة لمكتبة الطفل.

أما الطابق الثاني ويشتمل علي عدد من الغرف منها: قاعتين للأوسمة والنياشين التي حصل عليها نجيب محفوظ خلال مسيرته الإبداعية، قاعة الحارة ويعرض بها فيلم عن حارة نجيب محفوظ، قاعة أصداء السيرة والتي تضم متعلقات أديب نوبل

الشخصية، قاعة السينما وتعرض مقتطفات من أعماله التي تحولت إلي أفلام، قاعة تجليات وبها مكتب أديب نوبل ومكتبته الشخصية، قاعة نوبل وبها شهادة الحصول علي الجائزة بالإضافة إلي الحاصلين علي جائزة نوبل منذ تدشينها، قاعة أحلام الرحيل وبها أخر المتعلقات الشخصية لأديب نوبل ومعلومات عن محاولة اغتياله وجنازته.

أنشأ محمد بك أبو الدهب المجموعة المعروفة باسمه في عام 1774م، وتضم التكية، مسجد أبو الدهب، السبيل، حوض الدواب، كُتاب، وعدد من الحوانيت حول المجموعة، كان الهدف من إنشاء التكية إقامة طلبة الأزهر الشريف والدراويش بداخلها.