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نجوم حفل جوائز بافتا 2020 فى جلسة تصوير بالمنزل بدلا من السجادة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت جائحة "كوفيد 19"، تغييرات كبيرة على حفلات الجوائز العالمية للأعمال السينمائية والتليفزيونية، حيث لجأ منظمو الجوائز إلى تأجيل الحفلات للعام المقبل أو التعويض عنها بحفلات افتراضية عبر تطبيقات مكالمات الفيديو، وذلك لتجنب تفشى الفيروس التاجى بين النجوم والمدعوين من صناع التليفزيون والسينما.

وفى جلسة تصوير طريفة لنجوم حفل جوائز بافتا 2020 "BAFTA 2020"، والتى نشرتها شبكة "BBC" الإخبارية، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، فقد تم استبدال السجادة الحمراء ببعض الإكسسوارات الشخصية والمنزلية، حيث التقط النجوم المرشحين لجائزة بافتا لهذا العام، صورهم مع المظلات والمواقد والمطابخ.

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ويقول تقرير "BBC"، "قام المصور رانكين بتوجيه جلسة التصوير عن بعد عبر سلسلة من مكالمات الفيديو، بمساعدة عائلات وأصدقاء النجوم.. وقال: (لقد كان شرفًا حقيقيًا أن ألتقط صور بعضًا من أكبر نجوم التلفزيون فى منازلهم)".

وتشمل الصور الممثلة الرائدة المرشحة سوران جونز، وNcuti Gatwa، الذى تقدم لأفضل أداء من الممثلين الرجال فى برنامج كوميدى، وظهر فى صورة بحديقة منزله، حيث سيتم بث حفل هذا العام من وراء أبواب مغلقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة حول جائحة الفيروسات التاجية، مع استضافة ريتشارد أيواد لإجراءات من استوديو مغلق، وسوف يلقى جميع الفائزين خطابات قبولهم عمليا.

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يشار إلى أنه سبق وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز إيمى التليفزيونية الأمريكية، أنه سيقام عبر الفيديو افتراضيا بالكامل، بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد المنظمون أن حفل توزيع "جوائز إيمى" الذى يقام فى العادة فى لوس أنجلوس والمقرر فى 20 سبتمبر المقبل، لن يقام هذا العام بالحضور الفعلى.

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ولا يشكل هذا النبأ مفاجأة نظرا إلى استمرار الأزمة الصحية فى الولايات المتحدة، لكن منظمى هذه الجوائز لم يكونوا قد اتخذوا هذا القرار رسميا بعد خلافا لمهرجانات أو فعاليات أخرى، وبعث المنظمون رسالة إلى المرشحين للجوائز وتقول: "كما تعرفون على الأرجح، لن نطلب منكم المجيء إلى مايكروسوفت ثياتر وسط لوس أنجلوس فى 20 سبتمبر، هذه السنة أيضا ستكون أجمل أمسية فى المجال التلفزيوني...لكننا سنأتى إليكم"، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

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وأشارت الرسالة التى وقعها الممثل الأمريكى جيمى كيمل الذى سيقدم الحفل: "نشكّل فريقا من التقنيين والمنتجين والمؤلفين من الطراز الأول لنأتى إلى منزلكم لتصويركم أو أى مكان آخر تختارونه.."ماذا سترتدون من ملابس؟؟؟ أجواؤنا غير رسمية هذه السنة، كونوا على طبيعتكم لكن مع جهد إضافى بسيط".

وختمت الرسالة بلهجة مازحة: "إذا أردتم ارتداء ملابس سهرة فنحن نرحب بذلك لكن إن كنتم فى بريطانيا والساعة الثالثة صباحا هناك، ربما تفضلون ارتداء لباس نوم من توقيع مصمم كبير أو أن تصوروا فى سريركم".

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