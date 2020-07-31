شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة السورية أصالة نصرى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

تقول كلمات الأغنية: "إتحبّنى؟! ما قلتهالك من فضول.. سؤال وْتحتـه ألف خط وانـتِـبـه، عَلّم جوابك فى حضورى وش يقول.. وْيوقف لكل حرف ٍمعاى وْيحسِبه أنا كِذا.. ما أقبل أنصاف الحلـول، لاحتجت منك إحساس مو شرط أطلبه.. وِلاّ محبـّة تبقى فى عمرى وتطول أو بـِلّ شوقـك يا حبيـبى واشـربـه، إن كان بـَه شى وفى بالك يـجول.. أو كان خَفّ الشوق ومانى منتـبه، لا تحسب إنى وافِر وسهْل الوصول.. وْلاْ اتدوّر أشباهى.. أنا مالى شِبـَه.. أنا العزيز النـادر وْراعى الأصول، وأنا المُحِب اللى الهوى ما يغلبه.. وأنا الجريء الواثق وأنا الخجول.. وأنا العنيد اللى بمزاجه تكسبـه.. إنّى أحبك.. هذا فَصل مْن الفصول، لا تختـبرنى..صبرى مش للتـجربة، إلا كيانى.. لو تبـى العِشرة تِـطول.. لا اتـمسّنى فى كبريائى وْ تـِقـربه".

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وفي وقت سابق، أعلنت النجمة أصالة الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لا تستسلم"، مقدمة الشكر للملحن السعودى سهم، لإشرافه على الألبوم الجديد، قائلة: "أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".

وكتبت أصالة، عبر حسابها على انستجرام: "بكلّ المحبّة والاحترام والتّقدير.. أريد أنّ أُشكر النبيل الغالى سهم.. وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومى الّذى والحمد لله كثيراً قد اكتملّ، وكذلك أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".

وكشفت أصالة: "أغنيات عملى القادمّ والّذى سيحمل بإذّن الله اسم (لاتستسلمّ) للشاعر الكبير الغالى الأمير سعود بن محمّد العبد الله، سهم صانع مُهمّ، كرسّام يُتابع جميع تفاصيل لوحته بانتباه وحبٍّ بالغ ورقى، كان لتوجيهاته كلّ الفرّق للأجمل والأصدق.. لا أعلم على أى لوحة جميلة أُنجزت بكلّ حبّ وشغف، أنا أوّ كلّ واحد منّا نراهن، فجميعهم كحزمة ورد ضمّتها يد طيّبة جميلة أمينة، كانت فكرته بأنّ نُنصف رقم 20 بضمّ عشرون عمل، فى كلّ واحد منهم عشنا أيّاماً طوال، لمّ يكنّ لعنائها طعم ألم.. بلّ شغف وسعى بكلّ فرح وإصرار على إكمال لوحتنا، لنأمل حين ستصبح بين أيديكم أنّ تّفرحكم أوّ تعبّر عنّ ما لا يستطيع الكلام مرّات بالتّعبير عنه وقدّ يعجز".