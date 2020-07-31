شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تنتهى من تسجيل أغنيات مسرحية "سيد درويش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة لقاء سويدان، اليوم الجمعة، من تسجيل كل أغنيات مسرحيتها الجديدة "سيد درويش" ويشاركها فى البطولة ميدو عادل، والمقرر انطلاقها خلال أيام قليلة على مسرح البالون.

وتجرى الآن بروفات مكثفة للعرض، الذى يجسد حياة الفنان سيد درويش ويلقى الضوء على ‏العناصر التى ساهمت فى تكوين شخصيته الفنية، ومن المقرر عرض المسرحية على مسرح البالون بالعجوزة أولا، ثم تعرض ‏على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر المقبل‏‎.‎

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مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى ‏وكوكبة أخرى من الفنانين‎.





العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، ‏توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلميه ضياء داوود، مخرج منفذ "وليد سعد، ‏د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب‎.



