شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد سعيد صالح.. حكاية مقابلة مع عم يوسف فى السجن دفعته للحج 14 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن، اليوم، مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد صالح، والذى لعب طوال مسيرته الفنية كافة الأشكال الدرامية ولعل أبرزها الكوميديا الذى اكتسب من خلالها محبة الجمهور في أعمال ستظل عالقة في أذهان محبيه طويلاً مثل مدرسة المشاغبين والعيال كبرت وغيرها من الأعمال.

وبالتزامن مع ذكرى ميلاده التى تحل مع أول أيام عيد الأضحى فى أسبوع توجهت خلاله الأنظار إلى الحجاج، نسلط الضوء على حكاية سعيد صالح مع الحج حيث أداه 14 عام على التوالى وفقاً لما ذكره خلال أحد البرامج أثناء استضافته من الإعلامى عمرو الليثى.

وذكر خلال تلك المقابلة كواليس هذا الأمر مسترجعاً ذكريات عام سجن أكد أنه عرف خلاله شخصية باسم عم يوسف الذى نبهه لأمور لم يكن يتنبه لها من قراءة وحفظ قرآن وصلاة وعزم على التوبة، ليخرج من السجن ينوي السفر للقيام بالعمرة، فإذ بالأقدار تهيأ له السفر للحج لتتوالى السفريات طوال 14 عام على التوالي لم تنقطع إلا في عام واحد شهد فيروس انفلونزا الخنازير وقرر بعدها معاودة السفر.

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جدير بالذكر أن الراحل سعيد صالح عمل في أكثر من (500) فيلم وأكثر من (300) مسرحية، وكان دوماً ما يقول عن نفسه " السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم أنا نصيبي منهم الثلث "، وقد أكد في أغلب اللقاءات المتلفزة التي أجريت معه على انتمائه للمسرح وتعلقه به واصفا نفسه بـ (فتى المسرح).

سعيد صالح حصل على ليسانس الآداب عام 1960 ثم عمل في المسرح، واكتشفه حسن يوسف الذي قدّمه إلى مسرح التلفزيون كما أنه شارك عادل امام في الكثير من أعماله السينمائية منذ بزوغ نجمهما فى مسرحية "مدرسة المشاغبين".