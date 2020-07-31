أول تعليق من زوج دنيا بطمة على قرار سجنها

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد إعلان قرار حبس الفنانة المغربية دنيا بطمة وجه إليها زوجها المنتج محمد الترك رسالة دعم رومنسية. وجاء هذا تعليقاً على صورة لها نشرها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وكتب: “ملكتي الغالية لا تهتمي أن يكرهك الناس وأنتِ تثقين بنفسك وتحترمينها أهون كثيراً من أن يحبك الناس وأنتِ تكرهين نفسك ولا تثقين بها وانا اعلم انك مظلومه والظلم لا يدوم”.

ويشار إلى أنه تم قبل هذا تناقل مقطع مصور ظهر فيه المنتج وهو يسير إلى جانب النجمة أثناء توجههما إلى قاعة المحكمة وانحنى في اتجاهها وقام بتقبيلها. ويذكر ان المحكمة أعلنت قرارها بشأن قضية “حمزة مون بيبي” أو حساب فضائح المشاهير واصدرت على دنيا حكماً بالسجن لمدة 8 أشهر مع غرامة 10 آلاف درهم وعلى شقيقتها ابتسام حكماً آخر بالسجن لمدة عام كامل.

وعلقت الفنانة المغربية على ذلك من خلال نص نشرته عبر خاصية “ستوريز” حيث أشارت إلى أن إحداهن قامت بضربها على بطنها وهي حامل.