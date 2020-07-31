أمل حجازي تحكي قصّتها مع الحجاب..”في مثل هذا اليوم تغيّرت حياتي”

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت أمل حجازي تجربتها مع الحجاب، حيث نشرت صورة لها خلال تواجدها في السعودية أثناء تأديتها لمناسك الحج قبل عامين تقريبًا، مشيرةً إلى أنّها التزمت بقرار الحجاب منذ تلك اللحظة.

وعلّقت أمل على الصورة بالقول: “في مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين اخذت القرار في ارتداء الحجاب ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله الحمد لله على هذه النعمة”.

وأضافت أمل: “‬وفي مثل هذه الأيام من السنة الماضية كانت أجمل أيام حياتي ..اللهم اكتب لي العودة وارزق كل من يتمنى”.

وكانت أمل قد أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموضوع ارتداء الحجاب، وذلك استعدادًا لإطلاق كليبها حجابك تاج وتزامنًا مع يوم الحجاب العالمي.

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وقالت أمل: “أثير جدل حول وجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في القرآن ام لا …ما رأيكم ؟!”

وواصلت معبرة: “بمناسبة اليوم العالمي للحجاب اهديكم اغنيتي حجابك تاج… واتمنى ان تؤثر ايجاباً على كل محجبة وغير محجبة وعلى كل من هي مترددة في حجابها”.

وعقب منشورها في الانستغرام، احتدم النقاش و انقسم جمهور أمل إلى فريقين، إذ منهم من اعتبر ذلك فكرة حسّاسة منها ومبادرة نادرة من فنانة، بينما هاجم كثيرون تدخلها في ما أسموه حرية شخصية ولا يجب عليها أن تفرض رأيها الخاص، خصوصاً حملها لهاشتاق لا لخلع الحجاب.

ونشرت أمل على قناتها الخاصة اليوم كليبها حجابك تاج، وتعود الأغنية لكلمات سلمى رشيد وألحان مصطفى شكري واللافت في الكليب، أنها قد جمعت فيه مجموعة من الفتيات المحجبات، ومنهن من طبقت نصيحة أمل الحجازي وقررت أن ترتدي الحجاب.