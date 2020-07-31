أماني السويسي تشكر الجمهور على الدعم

وجهت النجمة التونسية أماني السويسي معايدة خاصة الى الجمهور مرفقة بشكر استثنائي الى كل من وقف الى جانبها في محنتها الأخيرة بعدما تعرضت للضرب من قبل متعهد حفلات، على إثر خلاف وقع بينهما حول مستحقاتها المالية.

وكتبت أماني على انستغرام: “عيدكم مبروك كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة أحب بالمناسبة أن أشكر شكر كبير كل من سأل عني واطمأن على صحتي ووقف الى جانبي في محنتي من فنانين واعلاميين وممثلين ومحبين من الفانز الغاليين على قلبي من تونس ومن كل الدول العربية وأقول لكم ربي يخليكم لي ولا يحرمني من محبتكم ودعمكم أحبكم برشا“.

وكانت “السويسي” قد أطلقت في سلسلة من الستوريز عبر حسابها على انستغرام، من داخل المستشفى، حيث بدت متأثرة جدًا ووصلت الى مرحلة انفجرت باكية من الوضع الصعب الذي عاشته مؤخراً.

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عن الخلاف، روت أماني السويسي في مداخلة هاتفية عبر إذاعة تونسية، أنه أثناء لقائها بمتعهد الحفلات في مكتبه للحصول على مستحقاتها المالية للسنة الماضية، إختلفا خلاله على قيمة المبلغ، فتوجه صوبها موجهًا لها ضربة على وجهها، ثم سحبها من شعرها أرضًا.

وكشفت أماني أنها تقدمت بشكوى رسمية ضده أرفقتها بشهادة طبية من المستشفى تثبت تعرضها للإعتداء الجسدي. مشددة أنها لن تسكت عن حقها لأن الموضوع تخطى الخلاف المالي ووصل الى حد المس بكرامتها.

وظهرت أثار الكدمات بوضوح على وجه “السويسي” التي تلقت سيلاً من التعليقات الداعمة لها والمنددة بتعرضها للعنف الجسدي على يد متعهد حفلاتها خاصة أن تونس تعد من أكثر الأنظمة الحديثة في العالم العربي، والداعمة لحقوق المرأة بشكل قوي. وليس مسموحًا بعدما أصبحنا بالقرن الـ 21 هذه البربرية في التعاطي مع المرأة، فممنوع على أي شخص ان يتعرض بهذه الوحشية وبهذه الطريقة غير الحضارية مع المرأة.