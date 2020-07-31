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كارمن لبس تتلقى هذا الخبر الحزين يوم العيد

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Patricia 0 تبليغ

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Jul 31, 2020

عبّرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن حزنها الشديد على رحيل الممثل الجزائري القدير جمال بارك وذلك بعد أربعة أيام على دخوله الى المستشفى.

ويعتبر جمال بارك أحد أعمدة المسرح والسينما الجزائرية، اشتهر أيضاً بأدواره في عدة مسلسلات منها “الخاوة 2″، “أولاد الحلال”. كما قام بإخراج العديد من الأعمال في المجال الفني.

وكتبت كارمن لبس عبر حسابها على تويتر: “حزين هذا الخبر يوم العيد توفي الممثل الجزائري القدير جمال بارك الله يرحمه كان فناناً حقيقياً… تعازيّ الحارة لكل أهل الجزائر على رحيله“.

وكانت “لبس” قد شاركت الراحل جمال بارك في بطولة مسلسل “الخاوة 2” الذي تم تصويره في الجزائر.

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