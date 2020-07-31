Jul 31, 2020
عبّرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن حزنها الشديد على رحيل الممثل الجزائري القدير جمال بارك وذلك بعد أربعة أيام على دخوله الى المستشفى.
ويعتبر جمال بارك أحد أعمدة المسرح والسينما الجزائرية، اشتهر أيضاً بأدواره في عدة مسلسلات منها “الخاوة 2″، “أولاد الحلال”. كما قام بإخراج العديد من الأعمال في المجال الفني.
وكتبت كارمن لبس عبر حسابها على تويتر: “حزين هذا الخبر يوم العيد توفي الممثل الجزائري القدير جمال بارك الله يرحمه كان فناناً حقيقياً… تعازيّ الحارة لكل أهل الجزائر على رحيله“.
وكانت “لبس” قد شاركت الراحل جمال بارك في بطولة مسلسل “الخاوة 2” الذي تم تصويره في الجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبس تتلقى هذا الخبر الحزين يوم العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.