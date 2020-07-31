أول تعليق لمحمد الترك بعد الحكم بحبس زوجته دنيا بطمة

بعد ساعات على الحكم الذي صدر من محكمة مغربية بسجن الفنانة دنيا بطمة ثمانية أشهر نافذة وتغريمها ألف دولار لإدانتها في قضية حساب “حمزة مون بيبي” الذي كان يبتز المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خرج محمد الترك، زوج دنيا بطمة، عن صمته في أول تعليق له بعد الحكم بحبسها وقال: “ملكتي الغالية لا تهتمي أن يكرهك الناس وأنت تثقي بنفسك وتحترمينها أهون كثيراً من أن يحبك الناس وأنت تكرهين نفسك ولا تثقي بها وانا اعلم انك مظلومة والظلم لا يدوم“.

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وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش قد وجهت الى دنيا بطمة تهم ”بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

كما شمل الحكم في القضية ذاتها سجن ابتسام شقيقة دنيا بطمة لمدة عام وكذلك سجن مصممة الأزياء عائشة عياش لمدة عام ونصف العام وسجن صوفيا شاكري عشرة أشهر مع تغريم كل منهن ألف دولار أيضًا.

وكانت القضية قد خرجت الى العلن مطلع عام 2020 بعدما تقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان بشكوى قضائية بعد تلقيه شكاوى بشأن ابتزاز وتهديد وتشويه سمعة مشاهير وشخصيات معروفة.