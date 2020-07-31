“الدنيا بتضحك” جديد ديانا كرزون أول أيام عيد الأضحى

Jul 31, 2020
أطلقت الفنان ديانا كرزون أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الدنيا بتضحك” من كلمات الشاعر عمر ساري ومن الحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى، وحرصت كرزون على تصوير العمل بأسلوب الفيديو كليب في ثلاث مواقع رئيسية في الأردن، لتكون وادي رم والعقبة احد ابرز الأماكن السياحية التي تم اختيارها بهدف أبراز الأماكن السياحية في هذا العمل، كما شمل تصوير العمل اختيار وسط العاصمة عمان، وما يحمله المكان من قيمة تاريخية هامة للأردن والأردنيين، ومقصدا لزوار الأردن من مختلف الجنسيات.
وجاء أطلاق كليب “الدنيا بتضحك” متزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك ليحمل بطاقة معايدة، وتعبيرا عن الفرح والسلام، حيث أطلقت الفنانة ديانا كرزون، العمل على القناة الرسمية يوتيوب.
يذكر ان الفيديو كليب لأغنية “الدنيا بتضحك” من أخراج صهيب الشايب، وإشراف عام شيماء السيد، ومنتج منفذ والعمليات الفنية واللوجستية ريتا برودكشن.
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