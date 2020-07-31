شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا بعد وفاة سيدة حامل بسبب الحر: هيك مأساة بتستقيل عليها دولة بكاملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت الفنانة إليسا الحكومة اللبنانية على خلفية وفاة سيدة حامل، اختناقا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع الانقطاع الدائم للكهرباء، قائلة "هيك مأساة بتستقيل عليها دولة بكاملها من رئيس الجمهورية، فل وخود كل الفاسدين معك. كلن يعنى كلن".

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر "كان بدي ركز على شغلي، بس كل يوم منعيش مأساة جديدة. سيدة حامل تموت خنق من الشوب لأنو ما في كهربا. لوين بعد بدكن يانا نوصل؟ هيك مأساة بتستقيل عليها دولة بكاملها من رئيس الجمهورية، فل وخود كل الفاسدين معك، كلن يعني كلن".



اليسا

ومن جهة أخرى دعت الفنانة اللبنانية، إليسا، رئيس وزراء لبنان، حسان دياب لمغادرة منصبه عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث غردت على المنصة الاجتماعية موجهة حديثها إلى رئيس حكومة بلادها قائلة: "حسان دياب أرجوك ارحل، فقط ارحل، يا له من رئيس وزراء".

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