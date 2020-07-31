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شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا بعد وفاة سيدة حامل بسبب الحر: هيك مأساة بتستقيل عليها دولة بكاملها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت الفنانة إليسا الحكومة اللبنانية على خلفية وفاة سيدة حامل، اختناقا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع الانقطاع الدائم للكهرباء، قائلة "هيك مأساة بتستقيل عليها دولة بكاملها من رئيس الجمهورية، فل وخود كل الفاسدين معك. كلن يعنى كلن".
وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر "كان بدي ركز على شغلي، بس كل يوم منعيش مأساة جديدة. سيدة حامل تموت خنق من الشوب لأنو ما في كهربا. لوين بعد بدكن يانا نوصل؟ هيك مأساة بتستقيل عليها دولة بكاملها من رئيس الجمهورية، فل وخود كل الفاسدين معك، كلن يعني كلن".
اليسا
ومن جهة أخرى دعت الفنانة اللبنانية، إليسا، رئيس وزراء لبنان، حسان دياب لمغادرة منصبه عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث غردت على المنصة الاجتماعية موجهة حديثها إلى رئيس حكومة بلادها قائلة: "حسان دياب أرجوك ارحل، فقط ارحل، يا له من رئيس وزراء".
وليست هذه المرة الأولى التي تعلق فيها الفنانة إليسا عن الأوضاع داخل لبنان، إذ إنها أعربت في وقت سابق عن استيائها الشديد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد شنت هجوما حادا إلى السياسيين اللبنانيين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أنهم السبب في زرع الفتنة بين اللبنانيين.
وقالت إليسا عبر تويتر :"لك روحوا قسموا بقا وخلصونا، ما بقا تحكونا بالعيش المشترك لانكن عملتوا شرخ كبير وزرعتو الفتنة بين كل اللبنانيين وهيدا جرح ما بيتداوا للاسف كلكم انصاف رجال من كبيركم لصغيركن".
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