شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت نجاة الصغيرة عن أغانى المهرجانات وأغنية بنت الجيران؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملحن والموزع يحيى الموجى إن الفنانة الكبيرة نجاة تتابع كل الأحداث وتستمع إلى المطربين الشباب وإنها استمعت إلى أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال.

وأوضح يحيى الموجى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا ً: "الفنانة الكبيرة نجاة قالت إن لحن أغنية بنت الجيران جيد والمطرب كويس ولكن محتاجين تكون الكلمات أفضل، وعن رأيها فى أغانى المهرجات ، أكد الموجى أن نجاة الصغيرة قالت عنها: " فرقعة وهتخلص".

وأكد الموجى أن الفنانة نجاة الصغيرة تقضى أوقاتها فى متابعة الفضائيات و كل الأحداث وتصلى وتقرأ القرآن، مؤكدا أنها تتابع الأغانى الجديدة والمطربين الشباب، قائلا :"بيعجبها صوت أنغام وشيرين وآمال ماهر، وذكاء عمرو دياب وطريقته فى إدارة موهبته، ودايما تقول عنه بيعرف يختار أغانيه ويطور نفسه ودائما تقارنه بمن حوله وتقول أذكى أبناء جيله لأنه لا يظهر كثيرا فى اللقاءات".

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وكان الموزع والملحن يحيى الموجي آخر من تعاون مع الفنانة الكبيرة نجاة، حيث قام بتوزيع آخر أغانيها " كل الكلام" والتى غنتها نجاة منذ 3 أعوام ، كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان طلال، وتوزيع موسيقى يحيى الموجى وإخراج هانى لاشين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا صورة لسيدة ترتدى نقاب أكدوا أنها الفنانة نجاة تجلس أمام عمارة الشربتلى بعد تصدعها بعد بهبوط أرضى مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

وأشار يحيى الموجى أنه غير متأكد من أن هذه الصور للفنانة نجاة قائلاً:" لا أستطيع التأكيد ولكن محتمل أن تكون هى"، مؤكدا ً أنها تحرص منذ فترة طويلة على عدم الظهور.

وتابع قائلا:"نجاة ليست منتقبة ولكنها تغطى وجهها حتى لا يعرفها أحد وكى تحتفظ بصورتها القديمة".