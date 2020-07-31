شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى ويارا تهنئان المسلمين بعيد الأضحى: عيدكم مبارك وخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نجوم مصر والعالم العربى تهنئة جمهورهم والمسلمين من كل أنحاء العالم بعيد الأضحى، معربين عن تمنياتهم بأن يكون متابعيهم بخير خلال احتفالات عيد الأضحى.

ومن جهتها قالت الفنانة منة شلبى فى تغريدة عبر حسابها بتويتر "عيد أضحى سعيد كل عام وأنتم بخير وبكل الصحة والعافية والسعادة".



منة شلبى

فيما غردت الفنانة اللبنانية يارا: "صباح العيد عيدكم مبارك وخير عليكم وصحة وسلامة وأمان وراحة بال وكل شىء حلو يا رب، ويومكم رائع إن شاء الله".



يارا

وحرص مئات المسلمين فى العديد من البلاد حول العالم فى العراق وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا والعديد من البلاد الأخرى، على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع والميادين، وذلك بالرغم من المخاوف المرتبطة بتفشى فيروس كورونا المستجد، وارتدى المصلون الكمامات الواقية، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل.