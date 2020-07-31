شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا مهنئا الشعب المصرى بعيد الأضحى: كل عام والسعادة تغمركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أحمد السقا الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يكون عيدا سعيدا على الجميع ولمة عائلية لا تتفرق أبدا.

وكتب السقا، عبر حسابه على تويتر: "صباحكم عيد سعيد وأمنيات مُحققة ولمّة عائلية لا تتفَرق أبداً، صباحٌ على صوت تكبيرات صلاة العيد وبهجة وفرح.. كل عام والسعادة تغمركم وتلازمكم".





من ناحية أخرى، يعود النجم أحمد السقا من الساحل الشمالى أواخر الأسبوع المقبل، من أجل التحضير والتجهيز لتصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذى صور أغلب مشاهده الفترة الماضية، من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، حيث يتبقى للسقا 5 أيام فقط وينتهى فريق العمل من التصوير نهائياً، ليتفرغ بعدها مخرج العمل لمونتاج ومكساج الفيلم.

Advertisements

وعقب العوة من الساحل، يعقد المخرج محمد سامى جلسات عمل مع أحمد السقا وأمير كرارة وحسام شوقى مدير عام شركة سينرجى، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم الرمضانى المقبل.

فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، محمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض خاصة وأن السينمات مغلقة منذ شهر مارس الماضى.

وغاب أحمد السقا عن دراما رمضان الماضى لانشغاله بتصوير "العنكبوت"، حيث قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "ولد الغلابة" مع المخرج محمد سامى، شارك في بطولته مى عمر، إنجى القدم، كريم عفيفى، وريم سامى صفاء الطوخى، وعدد كبير من الفنانين.