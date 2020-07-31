محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشرت الفنانة التركية سونجول أودان، صورًا جديدة من حفل زفافها على رجل الأعمال أرمان بيشيكجي، والذي أقيم قبل عدة أيام، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".
وكتبت في تعليقها على الصور: "مشاركة السعادة أكثر قيمة من مشاركة الحزن. نحن ممتنون لرسائل التحية الخاصة بك، والتمنيات الطيبة، والتعليقات. على الرغم من أنكم لم تكونوا معنا جسديًا، إلا أننا شعرنا بوجودكم عبر رسائلكم. مليون شكرا".
وظهرت سونجول مرتدية فستانا أبيض بسيط وماكياج هادئ.
كانت سونجول ترفض فكرة الزواج وتصفه بالمنظومة الاجتماعية الفاشلة بعد انفصالها عن زوجها الأول.
وشاركت النجمة التركية في عدد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي، من بينها "نساء حائرات ونور"، كما شاركت في بطولة المسلسل المصري "تحت الأرض" بطولة أمير كرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بطلة مسلسل "نور" التركي تنشر صورًا جديدة من حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.