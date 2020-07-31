بطلة مسلسل "نور" التركي تنشر صورًا جديدة من حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة التركية سونجول أودان، صورًا جديدة من حفل زفافها على رجل الأعمال أرمان بيشيكجي، والذي أقيم قبل عدة أيام، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت في تعليقها على الصور: "مشاركة السعادة أكثر قيمة من مشاركة الحزن. نحن ممتنون لرسائل التحية الخاصة بك، والتمنيات الطيبة، والتعليقات. على الرغم من أنكم لم تكونوا معنا جسديًا، إلا أننا شعرنا بوجودكم عبر رسائلكم. مليون شكرا".

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وظهرت سونجول مرتدية فستانا أبيض بسيط وماكياج هادئ.

كانت سونجول ترفض فكرة الزواج وتصفه بالمنظومة الاجتماعية الفاشلة بعد انفصالها عن زوجها الأول.

وشاركت النجمة التركية في عدد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي، من بينها "نساء حائرات ونور"، كما شاركت في بطولة المسلسل المصري "تحت الأرض" بطولة أمير كرارة.