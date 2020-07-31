بخفة ظل وصورة مع خروف.. أحمد حلمي يهنئ الجمهور بعيد الأضحى

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حرص الفنان أحمد حلمي على تهنئة جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بحلول عيد الأضحى المبارك، على طريقته الخاصة وبخفة ظله المعهودة.
ونشر حلمي صورة مع خروف، وهو يهمس في أذنه، قائلًا "إعمل نفسك ميت"، وعلّق "كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى سعيد".
جدير بالذكر أن آخر أفلام أحمد حلمي، كان فيلم "خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة منة شلبي، حسن حسني، انتصار، خالد الصاوي.
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