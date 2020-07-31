رهف القنون تكشف عن حياتها الأسرية لمتابعيها

تصدرت الفنانة السعودية رهف القنون مؤشرات البحث العالمية جوجل، بعد أن كشفت عن حياتها الأسرية للمتابعين والمعجبين، رغم أنها ظلت لفترة طويلة، وتحديدًا منذ إعلان وضعها لطفلها الأول وهي ترفض الإجابة بشأن اسمه وكونه ذكرًا أم أُنثى رغم تساؤلات الكثيرين.

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وقالت رهف في تعليق وضعتة على صورة حديثة لها عن اسم مولودها لأول مرة أمام متابعيها، قائلة: " آرائهم ليست مشكلتك"، وبدا أنها كانت توجه حديثها إلى والد

طفلها الذي ترك لها تعليقًا عبر لها فيه عن حبه لها وشبهها بالنبيذ الأحمر كما اعتاد، وهنا ردّتعلى والد طفلها، بأن هذا هو لقبها المفضل، وتابعت بالقول: "أحبك يا بابا- بانا"

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وبانا هو اسم المولود الذي تم الإعلان عن وضعه في 30 يونيو الماضي، ومنذ هذا الوقت ورهف القنون مسار حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يطلق اسم " بانا" على الفتيات الجميلات ذات القوام المشوق والطويل، وأطلق هذا الاسم على إحدى الفتيات التي جسدت دورًا في المسلسل التركي "نور" عند دبلجته للغة العربية وتحديدًا اللهجة السورية، وبانا في المسلسل هي الفنانة التركية سيفينتش جورشين والتي كان لديها تأثير واضح على نجاح المسلسل وتمكنت من ترك بصمة لا تنسى في أذهان المتابعين العرب والأتراك. واشتهرت سيفينتش بتجسيد شخصية " بانا" ابنة عم “مهند شاد أوغلو” الذي جسد شخصيته النجم الوسيم كيفانش تاتليوتغ، واستطاعت بعيونها الخضراء وملامحها الجميلة التي تجمع بين الجمال الشرقي والغربي والكاريزما المتميزة التي تتمتع بها أن تلفت أنظار الجميع إليها وتعلقهم بها.