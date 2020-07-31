فيديو مرعب.. الأرض تنشق وتبتلع امرأتين في الشارع

انشقت الأرض وفتحت فمها في البلاد المكتظة بأكثر من مليار و400 مليون إنسان، واختارت امرأتين صينيتين كانتا تمران على رصيف في مدينة Gansu بالشمال الغربي، وبثوان معدودات اختفى لهما كل أثر .

أسرع بعض المارة إلى حيث تكونت “بالوعة” معروفة باسم sinkhole إنجليزيا، وهي هبوط أرضي يحدث متسارعا بعد ترسب وانحباس مياه مطر غزير أو فيضانات، وبانهيار الرصيف هوت المرأتان إلى عمق 3 أمتار تقريبا، وأصيبتا برضوض وجروح، لم تكن خطرة على حياتهما، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، وقرأته “العربية.نت” مترجما في موقع Science Times العلمي الأميركي، وبخبره أن “الابتلاع” حدث يوم الاثنين الماضي، لكن السلطات أفرجت أمس فقط عن فيديو لما حدث، بعد أن خرجت المرأتان متعافيتين من مستشفى عالجوهما فيه.

وأكدت السلطات فيما بعد أن الحادث نتج عن انهيار أرضي، سببه هبوط فجائي أرضي، نتج بدوره عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة، وفقا لتحقيق أولى أجرته، ثم أن أغلقت الشارع، خشية اتساع رقعة “البالوعة” التي لو تكونت في الجانب الآخر من الشارع لانهارت عمارة من 4 طوابق بمن فيها من سكان.