فن ومشاهير

آمبر هيرد مع حبيبتها بعد انتهاء المحاكمات مع جوني ديب

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متابعة بتجــــــــــرد: شوهدت الممثلة آمبر هيرد وهي تتسوق مع حبيبتها بيانكا بوتي في وسط لندن يوم الأربعاء، وذلك بعد انتهاء محاكمتها مع زوجها السابق الممثل العالمي جوني ديب.

وانتهت قضية التشهير بالنجم العالمى ديب ضد الصحيفة البريطانية the sun بعدما اتهمته بإساءة معاملة الزوجة السابقة آمبر هيرد، بعد ثلاثة أسابيع من جلسات المحكمة التي باتت حديث الصحافة العالمية.

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