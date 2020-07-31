بدء التحقيقات مع رئيس الـFIFA جياني انفانتينو بتهمة الفساد

متابعة بتجـــــــــــرد: من جديد إتهامات بالفساد تضرب الـFIFA مع بدء تحقيقات جنائية بحق جياني انفانتينو كما المدعي العام السويسري مايكل لاوبر.

وفي الأسبوع الماضي عرض لاوبر الاستقالة من منصبه بعد أن أقرت محكمة بأنه لم يبلغ عن اجتماع عقده مع انفانتينو وأنه أيضاً كذب على رؤسائه في الوقت الذي كان فيه مكتبه يجري تحقيقات في فساد يحيط الـFIFA.

وينفي الرجلان ارتكاب أي مخالفة في هذا الصدد وقال مكتب لاوبر إن الأخير قدم بالفعل استقالته يوم الثلاثاء الماضي وإن أخر يوم عمل له سيكون 31 آب المقبل.

وقالت السلطة المسؤولة عن الادعاء العام في سويسرا اليوم الخميس إن المدعي الخاص شتيفان كيلر الذي عين في وقت سابق من الشهر الجاري لمراجعة الشكاوى الجنائية ضد الرجلين وضد أشخاص آخرين اكتشف وجود مخالفات جنائية تتعلق بالتعامل بين مسؤول الفيفا انفانتينو ومسؤول الادعاء لاوبر، ولم يرد الـFIFA على الفور على طلب بالتعليق.