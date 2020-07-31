استبعاد سيرجيو بيريز سباق بريطانيا بعد اصابته بفيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــــرد: أصيب سائق فريق رايسينغ بوينت المكسيكي سيرجيو بيريز بيروس كورونا وسيغيب عن سباق جائزة بريطانيا الكبرى يوم الأحد. وتم عزل بيريز وبعض زملائه في الفريق قبل السباق المقرر على حلبة سيلفرستون بعد خضوع السائق المكسيكي لاختبار غير حاسم في البداية.
وقال مسؤولو الفورمولا 1 في بيان “عقب اعلان اليوم بعد خضوع سيرجيو بيريز سائق رايسينغ بوينت لاختبار غير حاسم للكشف عن فيروس كورونا، يؤكد الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 أن نتيجة إعادة الفحص جاءت إيجابية، “سيدخل بيريز الحجر الصحي طبقاً للاجراءات التي وضعتها السلطات الصحية”.
كما قال رايسينغ بوينت إن بيريز وهو أول سائق يصاب بفيروس كورونا منذ استئناف الموسم هذا الشهر “في حالة طيبة بدنياً ومعنوياً وإن سائقاً احتياطياً سيأخذ مكانه”، وتابع الفريق في بيان “هدفنا المنافسة بسيارتين يوم الأحد وسنعلن عن خطواتنا القادمة في سباق بريطانيا في الوقت المناسب”.
وقال تشيس كاري رئيس الفورمولا 1 قبل انطلاق الموسم إن الرياضة لن تلغي أي سباق حتى في حال اكتشاف إصابة سائق بفيروس كورونا.
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