“رامز مجنون رسمي” إلى الواجهة مجددًا.. أحد الضيوف يؤكد الاتفاق المسبق معه

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد مرور أشهر على عرض حلقته من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي قدمه الفنان المصري رامز جلال على شاشات MBC، خرج كشف محمود كهربا، نجم النادي الأهلي، عن صمته وكشف بعض الحقائق عن الحلقة الخاصة به.

وجاء هذا خلال استضافته على شاشة قناة “الاهلي” وقال إنه كان يعلم مسبقاً بمضمون الحلقة وأضاف: “لو تابعتوا ردود أفعالي هتعرفوا أني كنت بمثل كويس”.

وتابع: “نفسى أتعلم التمثيل والله ولو شوفتونى فى برنامج رامز جلال فى شهر رمضان هتعرفوا أن بمثل كويس ولا لأ”. وتناقل مضمون المقابلة عدد كبير من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول ما إذا كانت كل المقالب مفبركة أم لا.

ويشار إلى ان كهربا حل أيضاً ضيفاً على برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” الذي عرض في العام 2017. وحينها كان عليه التنقل على متن سيارة يقودها سائق بتهور شديد قبل أن تنقلب في الرمال المتحركة. وشعر بغضب شديد بعد كشف المقلب وبدأ يصرخ: “أنا أعرف أي منكم لتتحدثوا معي؟”. ولم يستطع رامز تهدئته حيث انهال عليه بالضرب واللكم بقوة وعنف.