بالفيديو – ديانا كرازون تكشف معاناتها من الاكتئاب

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرازون معاناتها من حالة من الاكتئاب بسبب الاجواء التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد. واشارت إلى ذلك في حديث أجري معها ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي.

وقالت إنها طلبت على إثر هذا من مؤلف الأغنيات عمر ساري كتابة أغنية تنطوي على الفرح وتحمل رسالة مفادها أن الحياة مستمرة.

وذكر تقرير البرنامج أنه تم تصوير كليب الأغنية في أماكن مختلفة من الأردن وهو ما أكدته ديانا حيث تابعت أن العمل بدأ من وادي رم قبل الانتقال إلى العقبة ثم العاصمة عمان.

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واللافت في العمل مشاركة شقيقتها هيا وابن شقيقها ميدو مع مجموعة من الأطفال، علماً أن الأغنية من تلحين محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى وإخراج صهيب الشايب.

ويشار إلى أن الفنانتين وشقيقتيها زين وهيا تعرضن في وقت سابق لموجة من السخرية. ويعود هذا إلى ظهورهن في صورة تناقلها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأشار الكثيرون من المتابعين إلى أن كلاً منهن تبدو نسخة طبق الأصل عن الأخريين وهو ما دفع بعضهم إلى القول إنهن ذهبن إلى عيادة طبيب التجميل نفسه.