متابعة بتجــــــــــــرد: طرح الفنان المصري رامي صبري أغنية جديدة بعنوان “خطيرة” من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوي. الأغنية تعتمد على ايقاع سريع تناسب أجواء الصيف والحفلات، أهداها رامي لجمهوره بمناسبة عيد الأضحى. آخر أعمال “صبري” أغنية “حياتي مش تمام”، والذي طرحها في عيد الحب من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوي. من ناحية أخرى، شارك رامى صبري في رمضان 2020 بتتر البداية لمسلسل “فرصة تانية” للنجمة ياسمين صبرى، بعنوان “غريب الحب”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “خطيرة” هدية رامي صبري لجمهوره في عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.