بعد عزل قرية الحلانية.. عاصي الحلاني يكشف عن حالته الصحية

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد عزل قرية “الحلانية” في قضاء بعلبك إثر ثبوت فيها 49 حالة إيجابية بفيروس كورونا، طمأن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور حول صحته وصحة عائلته خاصة أنه من المعروف قضائه مع زوجته كوليت وأولاده ماريتا والوليد ودانا العطلة الصيفية في مزرعته في الحلانية.

وكتب عاصي الحلاني عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “اشكر كل المحبين الذين اتصلوا للاطمئنان عني وعن عائلتي نحن بخير الحمدلله”.

وأضاف: “حاليًا متواجدين في الحلانية مع احبائنا واهلنا ال الحلاني ملتزمين بالحجر المنزلي حسب ارشادات وزارة الصحة نسأل الله الشفاء لجميع المرضى على أمل ان تكون الأيام المقبلة افضل من سابقاتها علينا جميعاً”.

جدير بالذكر أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “رجعتيني لبدايتي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب الخاص بها تم تصويره في منزل عاصي الواقع بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية في البقاع اللبناني ويحمل توقيع المخرج أحمد المنجد.