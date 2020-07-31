هذا وضع عاصي الحلاني وعائلته بعد عزل قرية الحلانية

بعد عزل قرية “الحلانية” في قضاء بعلبك إثر ثبوت 49 حالة ايجابية فيها بفيروس كورونا، طمأن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور حول صحته وصحة عائلته خاصة أنه من المعروف قضائه مع زوجته كوليت واولاده ماريتا، الوليد، دانا العطلة الصيفية في مزرعته في الحلانية.

وكتب “الحلاني” عبر حسابه على تويتر: “اشكر كل المحبين الذين اتصلوا للاطمئنان عني وعن عائلتي نحن بخير الحمدلله حالياً متواجدين في الحلانية مع احبائنا واهلنا ال الحلاني ملتزمين بالحجر المنزلي حسب ارشادات وزارة الصحة نسأل الله الشفاء لجميع المرضى على أمل ان تكون الأيام المقبلة افضل من سابقاتها علينا جميعاً”.

من جهة أخرى، أطلق عاصي الحلاني قبل أيام أغنيته الجديدة “رجعتيني لبدايتي” على طريقة الفيديو كليب من انتاج شركة روتانا.