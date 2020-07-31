اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر



انضم المخرج اللبناني أمين درة، الحائز على عدة جوائز من أهم المهرجانات العالمية وأبرزها International Emmy Award، إلى عائلة شركة صبٌاح إخوان بعد توقيعه على إخراج عمل تشويقي من الفورمات القصيرة، يمتد الموسم الأول منه الى ثمانية حلقات بعنوان "Hellsgate" باب الجحيم

من تأليف ايلي كيروز ، فؤاد ارسانيوس ودافيد لطيف. العمل سينفذ بظروف إنتاجية ضخمة ومختلفة لضرورة العمل ونوعه ، على أن ينطلق تصويره بداية العام 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المخرج أمين درّة ينضم الى صبّاح إخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.