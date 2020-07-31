شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب وراء النجاح الساحق لألبوم "‪Folklore‬" لـ تايلور سويفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظي ألبوم المغنية العالمية تايلور سويفت الجديد فولكلور "‪Folklore‬" بإعجاب الجمهور والنقاد بعد إصداره المفاجئ، ولم يتوقف الأمر عند إعجاب محبيها والنقاد بل كشف موقع "ديسكفري ميوزيك" أنه تم بث أغنيات البوم "Folklore" على Spotify 80.6 مليون مرة ، محطما الرقم القياسي في تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ "مغنية امرأة".

كما كان ألبوم البوب الأكثر تدفقا على Apple Music في اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة لكن لماذا حقق البوم تايلور هذا النجاح الكبير في اقل من اسبوع منذ طرحه، اعرف الأسباب في ٥ نقاط .

1- فترة الحجز الصحي بسبب جائحة الكورونا في العالم كله جعل محبي الفن مشتاقين لسماع أي شئ ترفيهي جديد خاصة في ظل غلق السينمات وتراجع الكثير من النجوم عن إصدار ألبوماتهم .

2- توقف الحفلات الغنائية بسبب إلغاء التجمعات لتفادي انتقال عدوي فيروس كورونا رغم ان موسم الصيف من اهم مواسمها .

3- الجو العام يحوي بالاسترخاء والهدوء وهما تيمة معظم أغانى ألبوم تايلور سويفت

4- طرح تايلور سويفت في هذا التوقيت اجبر المغني كاني ويست علي تأجيل طرح ألبومه رغم انه أعلن من قبل انه سيطرحه الجمعة الماضية .

5- قرار تأجيل البوم المغنية كاتي بيري اعطي سويفت قوية اكبر في ساحة المنافسة.

Advertisements

6- وأخيرًا وردت البومات تايلور سويفت الماضية في قوائم الإكثار مبيعًا ومحبيها حول العالم دايما ينتظرون جديدها

والمغنية البالغة من العمر 30 عامًا فاجأت محبيها حول العالم عندما أعلنت أنها ستستعد لإصدار ألبومها الثامن، الذى يتكون من 16 أغنية تم كتابتهم أثناء العزل الصحى بسبب جائحة كورونا.

ويتضمن الألبوم 16 أغنية، فيما تشمل النسخة المميزة أغنية إضافية بعنوان "ذي ليكس"، وفق ما أعلنت المغنية على حسابها بموقع "إنستجرام". وأضافت المغنية الثلاثينية: "معظم الأمور التي كنت قد خططت لها هذا الصيف لم تحصل، لكن هناك أمر لم أخطط له وقد تحقق بالفعل

وتعاونت سويفت في هذا الألبوم مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة، وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات أسطواناتها السابقة.

وكانت الأسطوانة الأخيرة لسويفت قد صدرت في نهاية أغسطس 2019 وحملت عنوان "لافر". وتربعت الأسطوانات الست الأخيرة للمغنية في صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة.