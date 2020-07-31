محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: دعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، بأن تكون ممن عفا عنهم الله، بانتهاء يوم عرفة. وكتبت شيرين "اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم. عيد أضحى سعيد عليكم وينعاد عليكم بألف خير وصحة وسلامة على كل الدول العربية". شيرين كانت طرحت في شهر أبريل الماضي، أغنية "مش قد الهوى"، كلمات محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بانتهاء يوم عرفة.. هذا ما دعت به شيرين عبدالوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.